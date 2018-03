Incidente a Lomazzo, scontro tra camion e furgone: 3 feriti

Incidente a Lomazzo in via Monte Bianco poco dopo le 11.30 di mercoledì 21 marzo 2018. Un furgone e un tir si sono scontrati. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre l'occupante del furgone. In tutto si registrano tre feriti (un uomo e una donna di 29 anni e un altro uomo di 33 anni). Due di loro hanno riportato serie ferite e lesioni, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sono intervenute sul posto du ambulanze della Croce Azzurra di Cadorago e della Croce Rossa di Lomazzo, oltre a un'auto medica con il medico del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti più gravi. Inevitabili i disagi alla viabilità lungo via Monte Bianco.