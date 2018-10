Incidente a Lipomo, auto contro un palo: trauma facciale per un anziano

Incidente a Lipomo intorno alle 23.30 di venerdì 26 ottobre 2018. Un uomo di 74 anni era alla guida della sua autoquando per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ha perso il controllo della sua auto Audi A4 uscendo fuori strada. L'incidente è avvenuto in corrispondenza della rotatoria tra la statale Briantea e via per Montorfano., L'uomo è andato a sbattere contro un palo ferendosi al volto per la forte botta dovuta anche all'esplosione dell'airbag. Inevitabili i disagi alla viabilità.