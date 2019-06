Incidente auto-moto a Lipomo, due feriti sulla Statale per Lecco

Incidente stradale tra un'auto e una moto a Lipomo sulla Statale per Lecco: lo schianto alle 20.30 di sabato 1° giugno 2019 subito dopo la rotonda dell'Esselunga in direzione di Como.

Sul posto sono intervenute con la massima urgenza due ambulanze della Croce Rossa di Lipomo e di Como e un'automedica per soccorrere due persone ferite, secondo le prime informazioni, di cui al momento non si conoscono le generalità. Uno è stato portato in ospedale in codice giallo e l'altro in codice verde.

Allertati anche i carabinieri di Como per ricostruire la dinamica dell'incidente.