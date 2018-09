Incidente a Lipomo, auto contro il guard rail: donna soccorsa

Incidente stradale a Lipomo nella sulla via Provincialeper Lecco: per cause in corso di accertamento un'auto guidata da una donna è finita fuori strada andando a schiantarsi contro il guard rail all'altezza dell'ingresso del Brico. E' successo intorno alle 10.30 di domenica 23 settembre 2018. Secondo le primissime ricostruzioni l'auto, che scendeva da Lipomo in direzione di Como, avrebbe fatto tutto da sola finendo fuori strada.

Grande spavento per la donna alla guida, ma fortunatamente sembrerebbe nessuna conseguenza grave.

A Lipomo sono intervenuti i mezzi di soccorso: ambulanza e automedica per le prime cure. L'automobilista è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per regolare il traffico, che è rimasto comunque abbastanza scorrevole, ed effettuare i rilievi.

Auto fuori strada anche a Como nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 settembre: è successo in via Napoleona, dove una vettura ha sfondato il guard rail volando di sotto sul tetto di un caseggiato.