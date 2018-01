Incidente a Lasnigo: 5 feriti, grave un uomo

Incidente a Lasnigo nella tarda serata di sabato 6 gennaio 2018. Lungo via Provinciale intorno alle 21.45 due auto si sono scontrate. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato una Toyota e una Volkswagen Touareg. Le cinque persone che viaggiavano a bordo delle due auto sono rimaste tutte ferite. Tra loro un uomo versa in gravi condizioni.

5 feriti: grave un uomo

Nell'incidente sono rimaste ferite tre donne di 58, 59 e 80 anni, e due uomini di 64 e 78 anni. Quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in gravi condizioni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora in attesa di conferme ufficiali, sembra che la Toyota stesse svoltando a sinistra mentre sopraggiungeva in sorpasso la Touareg. Quest'ultima a seguito dell'impatto è finita riversa su un fianco in un fosso a bordo strada.

I soccorsi

I feriti sono stati soccorsi da tre ambulanze della Croce Rossa di Lipomo, del Lario Soccorso di Erba e della Croce Rossa di Asso. Sono intervenute anche un'automedica e un'auto infermieristica. Sul posto anche vigili del fuoco di Canzo e di Erba. I rilievi del sinistro stradale sono stati eseguiti dai carabinieri di Asso.