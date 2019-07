Laglio, motociclista di 91 anni si schianta contro un'auto e resta incastrato

Incidente a Laglio poco prima delle 17.30 del 28 luglio 2019. Un uomo di 91 anni stava percorrendo la Statale Regina in direzione di Carate Urio quando si è scontrato con un Suv che pare fosse in svolta. Il motociclista, secondo i primi riscontri ancora al vaglio della polizia, stava superando alcune auto in colonna.

L'anziano motociclista è rovinato a terra finendo sotto un'auto in sosta e restando incastrato. L'uomo ha riportato una brutta ferita esposta ma i soccorritori del 118 pur avendogli prestato le prime cure e avendolo immobilizzato non sono riusciti a disincastrarlo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sollevare la vettura e liberare finalmente l'anziano e dolorante motociclista. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale.