Incidente a Laglio, auto ribaltata: bloccata la statale regina

Incidente a Laglio lungo via Regina Nuova intorno alle ore 12 del 10 gennaio 2019. Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente. Delle cinque persone che viaggiavano a bordo dei veicoli tre sono rimaste ferite e sono state soccorse dalle ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e di quella di Grandate. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, mentre un altro è stato portato all'ospedale di Cantù.

Nell'incidente un'auto si è ribaltata finendo la sua corsa su un fianco. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente rimuovendo i veicoli incidentati e aiutando nei soccorsi il personale del 118. L'incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità lungo la Regina che è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei soccorsi.