Incidente a Laglio tra auto e moto, macchina contro un cancello: 4 feriti, caos traffico sulla Regina

Incidente stradale a Laglio sulla Regina tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio di domenica 13 maggio 2018 con pesanti conseguenze sul traffico. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine: nell'impatto sono rimaste coinvolte una moto e un'auto, finita contro il cancello di un'abitazione. Da chiarire se la vettura si sia scontrata prima contro la moto per poi schiantarsi contro il cancello o se il conducente abbia perso il controllo finendo fuori strada e poi impattando con il motociclista. Sta di fatto che 4 persone sono rimaste ferite. E' successo all'altezza del civico 20 intorno alle 14.



Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso: l'automedica da Como e tre ambulanze da San Fermo, Como e Cernobbio che hanno trasportato i feriti in ospedale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di due uomini di 45, 59 e 81 anni e di una donna di 49 anni. Non sarebbero in gravi condizioni.

A Laglio sono arrivate anche due squadre dei vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza i mezzi e la strada dopo lo schianto. Allertati anche i carabinieri di Como cui spetterà il compito di chiarire dinamica e cause dell'incidente.

Gravi, invece, le condizioni dell'uomo ferito all'alba sempre di domenica 13 maggio 2018 a Tavernola nello scontro tra un'auto e una moto in via Asiago: è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese.