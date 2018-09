Auto ribaltata a Laglio: un ferito

Incidente a Laglio intorno alle 15 del 21 settembre 2018. Un uomoal volante della sua auto ha perso il controllo. La macchina si è ribaltata mentre percorreva la statale Regina Nuova. Inizialmente si è temuto il peggio per il conducente che è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e dai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada. Il traffico è stato bloccato per consentire lo svolgimento dei soccorsi. L'uomo di 77 anni non è inpericolo di vita.