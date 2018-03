Incidente a Laglio, ferita una donna: code sulla Regina

Incidente a Laglio poco prima delle 7.30 di martedì 20 marzo 2018. In prossimità dell'hotel Bersagliere due macchine si sono urtate finendo la loro corsa contro il muro in massicciata che costeggia la Statale Regina in quel tratto. Un audi A3 condotta da una donna di 36 residente a Laglio è stata urtata lateralmente da una Golf guidata da un uomo di 63 che, secondo una prima sommaria ricostruzione, stava forse sorpassando l'Audi. L'urto è stato molto forte ma entrambi sono usciti dall'incidente pressoché illesi. La donna, però, è stata è stata soccorsa dallambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e trasportata per accertamenti all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Sono stati inevitabili i disagi al traffico: code in entrambe le direzioni, soprattutto a causa dell'impossibilità per pullman e camion di transitare agilmente nel tratta dove è avvenuto l'incidente.

