Incidente sulla pista di kart a Bregnano: pilota ferito grave

Grave incidente con il kart a Bregnano: secondo quanto appreso, il pilota, un ragazzo di 28 anni, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo interno al circuito vicino al traguardo. L'incidente al campo sportivo di via don Capiaghi dove era in corso un'esibizione di kart.

E' successo poco dopo le 15.30 di domenica 9 giugno 2019.

Le condizioni del pilota sono subito apparse gravi, pare abbia perso conoscenza.

Sul posto sono stati immediatamente allertati i soccorsi: intervenuti i vigili del fuoco di Como, ambulanza e automedica in codice rosso. Il ragazzo, che fortunatamente non era incastrato nel mezzo, è stato subito affidato alle cure del personale medico che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Bergamo, per accelerare i soccorsi. E' stato portato d'urgenza in ospedale a Varese: le sue condizioni sarebbero gravi.