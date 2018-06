Inseguimento ad Albavilla: auto ribaltata sulla statale Lecco-Como

Inseguimento finito con un'auto ribaltata ad Albavilla: è successo nel pomeriggio di lunedì 4 giugno 2018, intorno alle 14. Secondo le primissime informazioni raccolte, la polizia stradale stava inseguendo una vettura sulla strada statale 639, la Lecco-Como, tra Tavernerio e Albavilla. Non ancora chiara la dinamica dei fatti: una vettura sarebbe stata speronata, non si sa se da parte della polizia o dall'auto in fuga, e si è ribaltata finendo in un fossato oltre la carreggiata. Non è chiaro al momento se la vettura ribaltata sia quella dei malviventi inseguiti o se stesse transitando sulla statale.

Due le persone ferite di cui al momento non si conoscono le generalità. Nessuno è rimasto incastrato nell'auto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e liberare la carreggiata.

I feriti sono stati soccorsi da un'ambulanza e un'automedica e trasportati in ospedale in codice giallo.

Non sono ancora noti i motivi dell'inseguimento.

Lo scorso mese di marzo un inseguimento a Lomazzo si era concluso in un frontale tra un furgone, su cui poi erano stati trovati arnesi da scasso, e un tir.