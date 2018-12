Incidente a Guanzate, auto ribaltata nella notte: due feriti

Incidente stradale a Guanzate nella notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018: per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata in via Rossini. E successo intorno all'1.

Feriti due uomnini, uno di 26 e l'altro di 53 anni: per loro i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima urgenza. A Guanzate sono arrivate due ambulanze, la croce verde di Fino Mornasco e la croce rossa di Lomazzo oltre a un'automedica da Como. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per aiutare il personale medico a estrarre i feriti dall'auto e per mettere in sicurezza il mezzo e la strada. I due feriti erano fortunatamente meno gravi del previsto e sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, uno in codice giallo e l'altro in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dell'incidente.