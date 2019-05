Incidente nella notte a Guanzate: ferito un ragazzo di 17 anni

Incidente nella notte a Guanzate: due auto si sono scontrate in modo frontale mentre percorrevano via Roma. Due persone sono state soccorse. Particolarmente serie le condizioni di un ragazzo di 17 anni soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 del 27 maggio 2019. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza del Sos di Appiano e con un'automedica.