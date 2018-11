Incidente nella notte a Grandola, auto contro il guard rail: ragazzo incastrato salvato dai vigili del fuoco

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018 a Grandola e Uniti sulla Statale Regina. Per cause in corso di accertamento intorno alle 2 un'auto è uscita di strada finendo violentemente contro il guard rail. Secondo quanto appreso, la vettura avrebbe fatto tutto da sola. In seguito all'urto la macchina è rimasta incastrata nel guard rail che è penetrato nell'abitacolo.



Un groviglio di lamiere, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco, che ha intrappolato il ragazzo all'interno, un 21enne. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sulla Regina a Grandola sono arrivate ambulanza e automedica d'urgenza, ma soltanto l'intervento dei vigili del fuoco, con squadre da Menaggio, Dongo e San Fedele, ha permesso di tagliare le lamiere e salvare il giovane che è stato estratto dall'abitacolo e affidato alle cure del personale medico. Poi è stato portato in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Intervenuti anche i carabinieri di Menaggio per i rilievi di rito.

Notte di incidenti stradali e di interventi dei vigili del fuoco, quella tra 23 e 24 novembre 2018: sempre ragazzi sono rimasti feriti in sinistri avvenuti a Porlezza, Valbrona e Alzate Brianza.