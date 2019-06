Incidente a Grandate, auto ribaltata alla rotonda dell'Iper: due donne ferite e caos traffico

Auto ribaltata a Grandate dopo un incidente alla rotonda davanti al centro commerciale Iper: due le auto coinvolte, una delle due dopo lo schianto è finita sull'aiuola abbattendo i cartelli stradali, l'altra si è ribaltata in mezzo alla strada. Ferite due donne, una di 37 e l'altra di 47 anni. E' successo verso le 16 di venerdì 21 giugno 2019.



Sulla Statale dei Giovi sono subito stati allertati i soccorsi con la massima urgenza: sul posto ambulanza della Croce Rossa di Grandate e automedica, oltre ai vigili del fuoco e alla ditta che si occupa del ripristino delle condizioni della strada. Allertati anche i carabinieri per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.

Caos traffico sull Statale per permettere i soccorsi. Le donne ferite sono state portate in ospedale in codice giallo.