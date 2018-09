Incidente a Grandate: ciclista investito

Incidente a Grandate lungo la Statale dei Giovi. Un ciclista di 68 anni è stato urtato da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.15 del 19 settembre 2018 davanti all'ingresso dell'Iper all'altezza della macelleria Seveso. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate e da un'automedica. Inizialmente le sue condizioni sono apparse gravi tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Dopo le prime cure sul posto, però, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in stato cosciente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cassina Rizzardi ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Qualche rallentamento sulla Statale dei Giovi per permettere i soccorsi e i rilievi.