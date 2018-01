Due incidenti a Grandate: un motociclista ferito

Due incidenti a Grandate, uno dopo l'altro a poche decine di metri di distanza nel pomeriggio di sabato 13 gennaio 2018. Il primo è avvenuto all'altezza della rotatoria davanti al centro commerciale Iper, sulla Statale dei Giovi. Due auto si sono scontrate e una è finita fuori strada andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione. In questo primo incidente non si sono registrati feriti ma è stato comunque necessario attivare i soccorsi per la rimozione dei veicoli, la pulizia del manto stradale e la regolamentazione della viabilità. Sul posto i volontari del Lario.

Poche decine di metri più avanti, in direzione Como, intorno alle ore 15.30 un'auto e una moto cpon targa svizzera si sono scontrati. In questo secondo incidente il motociclista è rimasto ferito in modo piuttosto serio ma non è in pericolo di vita. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia con un'ambulanza della Croce Azzurra di Como.