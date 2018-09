Incidente a Gera Lario, scontro auto-moto: grave uomo di 44 anni

Grave incidente stradale a Gera Lario, in località trivio di Fuentese, tra un'auto e una moto: è successo intorno alle 13 di domenica 23 settembre 2018. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati: la peggio è toccata al motociclista, un uomo di 44 anni: le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che il personale medico allertato in codice rossoe e arrivato sul posto con ambulanza e automedica ha ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Sondrio, per portare d'urgenza il ferito in ospedale.

Allertate anche le forze dell'ordine: sul luogo dell'incidente sono arrivati carabinieri di Menaggio e Polstrada per regolare il traffico in modo da permettere i soccorsi e ricostruire cause e dinamica dell'impatto. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

Brutta giornata per i motociclisti: domenica mattina un altro schianto a Inverigo ha visto coinvolto un uomo di 48 anni.