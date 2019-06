Incidente a Garzola nella notte, auto esce di strada e cade in un dirupo: ragazzo ferito

Incidente a Como, nella frazione di Garzola, poco dopo le 2 di domenica 9 giugno 2019: per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada in via per Brunate, all'altezza del civico 40, finendo in un dirupo.

I soccorsi sono stati subito allertati con la massima urgenza: il conducente, un ragazzo di 29 anni, è stato soccorso dai vigili del fuoco della sede centrale di Como.

Estratto dalla vettura, è stato affidato alle cure del personale medico intervenuto con un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Lecco che con un'autogru hanno recuperato l'auto dal dirupo. Sul posto anche la polizia per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.