Incidente in autostrada: scontro nella galleria di Monte Olimpino

Incidente a Monte Olimpino poco prima delle ore 18. Due auto si sono scontrate in autostrada durante l'attraversamento della galleria che c'è pochi chilometri prima della frontiera on la Svizzera. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Uno dei due conducenti alla guida delle vetture è rimasto ferito in modo piuttosto serio ma non è in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati ha causato pesanti rallentamenti.