Incidente a Menaggio nella notte: soccorsa anche una bimba di 6 anni

Incidente a Menaggio nella notte poco prima delle 22.30 del 3 agosto 2019. Tre auto si sono scontrate all'interno della galleria di Nobiallo. Cinque le persone ferite e soccorse tra le quali una bimba di 6 anni e una ragazza di 14. Sul posto oltre a un'automedica si sono portate immediatamente due ambulanze della Croce Rossa di Menaggio e del Lariosoccorso di Dongo. Anche i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza il tratto di galleria interessato dall'incidente. La strada è rimasta a lungo chiusa in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento dei soccorsi. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona ma non sono gravi.