Incidente in galleria a Cernobbio: viabilità al collasso

Un incidente avvenuto nella galleria di Cernobbio ha messo in crisi la viabilità lungo la statale Regina Nuova. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.20 del 19 novembre 2019. tre pensionati sono rimasti feriti in modo serio ma non grave. Si tratta di una donna di 68 annie due uomini di 73 e 87 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri oltre a due ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e Como e un'automedica.

La viabilità è andata letteralmente in tilt per ore, con code lungo la Regina Nuova e sulla Regina Vecchia. Il centro di Cernobbio, verso il quale è stato dirottato il traffico proveniente da Moltrasio, è stato a dir poco messo a dura prova. Code anche fino a Tavernola.

La dinamica e i soccorsi

Lo scontro è stato frontale. L'anziano di 87 anni viaggiava a bordo della sua Panda quando per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura finendo sulla corsia opposta dalla quale proveniva una Subaru con a bordo due coniugi. L'uomo alla guida della Panda è rimasto incastrato nell'abitacolo e i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere per liberarlo e affidarlo alle cure degli uomini del 118. I coniugi sulla Subaru sono usciti pressoché illesi.