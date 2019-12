Incidente in galleria a Monte Olimpino: traffico in tilt sull'autostrada

Un incidente avvenuto in galleria a Monte Olimpino ha messo in crisi la viabilità sull'autostrada A9 in direzione Grandate. Un uomo alla guida di un'Audi targata Ticino è andato a sbattere contro il muro sul lato destro della galleria. L'uomo non sembra abbia riportato ferite o lesioni, ma l'incidente ha causato notevoli disagi. L'automobilista è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia.