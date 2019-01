Incidente a Lipomo, frontale in via per Montorfano: 3 feriti

Violento incidente frontale a Lipomo in via per Montorfano nella mattina di giovedì 10 gennaio 2019: l'impatto tra due auto è avvenuto verso le 8. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, un uomo e una donna di 75 anni e una donna di 41 anni.

Subito è scattato l'allarme e sono stati chiamati i soccorsi per prestare aiuto agli automobilisti: in via per Montorfano sono arrivate due ambulanze da Lipomo ed Erba e un'automedica, partite in codice rosso.



Intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare il personale medico ad estrarre i feriti dalle vetture e per mettere in sicurezza la strada e i mezzi, semidistrutti nel violento frontale come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco. I feriti sono stati portati in ospedale, alcuni in codice giallo, altri in verde al Sant'Anna e a Erba.

Rallentamenti e code sulla strada per permettere i soccorsi.