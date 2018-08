Incidente a Beregazzo con Figliaro: 3 ragazzi feriti

Grave incidente a Beregazzo con Figliaro intorno alle 17.15 lungo la Lomazzo-Bizzarone. Due auto con a bordo tre giovani si sono scontrate in modo frontale. L'impatto è stato violento e una delle due vetture, una Fiat 500, è finita in un fosso a bordo strada. Sul posto per soccorrere i feriti sono giunte tre ambulanze della Croce Rossa di GRandate, Croce Azzurra di Cadorago e Sos di Appiano. La difficoltà dei soccorsi ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aiutato il personale medico estraendo i feriti dalle vetture e mettendo in sicurezza il trato di strada che è rimasto chiuso per tutta la durata dei soccorsi.

Tutti e tre i giovani - due ragazze di 21 e 25 anni e un ragazzo di 23 - sono stati trasportati al pronto soccorso.