Incidente a Fino Mornasco, tra i feriti anche due bambini

Incidente a Fino Mornasco intorno alle ore 20. Due auto si sono scontrate in via Garibaldi all'altezza del civico 2. Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque persone. Tra queste sono stati soccorsi anche due bambini di 9 e 12 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa di Grandate, della Croce Verde di Fino Mornasco e della Croce Azzurra di Como, oltre a un'automedica. Per rimuovere i mezzi incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco. Ad ogni modo nessuno dei feriti è in pericolo di vita.