Incidente a Figino Serenza, auto contro un lampione: ragazzo ferito

Incidente stradale a Figino Serenza nella serata di mercoledì 14 novembre 2018: per cause in corso di accertamento un'auto è finita contro un lampione in via Como. E' successo poco prima delle 21.30.

I soccorsi sono subito arrivati sul posto in codice giallo: intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago che ha soccorso il ferito, un ragazzo di 22 anni. A Figino sono arrivati anche i vigili del fuoco di Como che hanno aiutato il personale medico a estrarre il ragazzo dalle vettura e i carabinieri di Cantù per i rilievi di rito. Il giovane ferito è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.