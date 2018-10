Incidente a Eupilio tra auto e moto: ferito un ragazzo

Incidente a Eupilio intorno alle 7.45: un'auto e una moto si sono scontrate lungo via Provinciale, all'altezza del civico 18. In sella alla due ruote viaggiva un ragazzo di 18 anni che è rimasto ferito in modo molto serio. Inizialmente si è temuto il peggio ma dopo le prime cure prstate sul posto dai soccorritori del 118 intervenuti con un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Lecco. Se la caverà nonostante le ferite e lesioni riportate. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso che serviranno a stabilire le responsabilità.