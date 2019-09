Incidente nella notte a Erba: grave motociclista

Grave incidente a Erba nella notte poco prima delle ore 23 del 17 settembre 2019. Un'auto euna moto si sono scontrate in via Pontida all'altezza del civico 4. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Inizialmente si è temuto il peggio. Il ferito è stato soccorso dall'elicottero del 118 di Como ed è stato trasportato all'ospedale di Lecco. Nonostante le gravi ferite e lesioni riportate sembra che il motociclista non sia in pericolo di vita. Anche una ragazza di 27 anni è stata soccorsa dopo l'incidente: sembra che viaggiasse a bordo dell'auto coinvolta nello scontro.