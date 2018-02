Incidente a Erba, auto ribaltata: un ferito

Incidente stradale nella notte di sabato 24 febbraio 2018 a Erba in via Lecco. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro, un'auto si è ribaltata. E' successo intorno alle 3.30. Nell'incidente è rimasto ferito un giovane di 22 anni: sul posto per i soccorsi sono intervenute un'ambulanza da Erba e un'automedica da Como. Il ragazzo è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Intervenuta anche la Polstrada per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dei fatti.

Solo poche settimane fa, il 9 febbraio 2018, un altro giovane era rimasto coinvolto in un ribaltamento, questa volta a Cadorago. Ne era uscito praticamente illeso.