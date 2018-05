Incidente a Erba, auto ribaltata: 2 feriti, soccorso bimbo di 5 anni

Incidente stradale a Erba nel pomeriggio di mercoledì 2 maggio 2018: per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata in piazza San Giovanni de la Salle. E' successo poco prima delle 17.30.

Coinvolte due persone, una donna di 47 anni e un bambino di 5.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi allertati in codice rosso vista la tenera età del piccolo a bordo: in piazza de la Salle sono arrivate automedica da Como e ambulanza da Erba, oltre ai vigili del fuoco.

Fortunatamente nè la donna nè il bambino sono rimasti incastrati nella vettura. Il personale medico ha prestato le prime cure, poi li ha portati in codice verde all'ospedale di Erba per accertamenti. Per loro solo ferite lievi.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e rimuovere le vetture. Allertati anche i carabinieri di Como per i rilievi di rito.

