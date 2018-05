Lezzeno, donna investita sulla Lariana: è grave

Incidente stradale a Lezzeno nella mattina di martedì 29 maggio 2018: una donna di 50 anni è stata investita da un'auto sulla Lariana intorno a mezzogiorno.

Ancora da ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Le condizioni della donna hanno fatto temere il peggio, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Lezzeno è arrivata un'ambulanza, ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso del 118. Ferite serie per la 50enne portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. La dinamica dell'investimento è al vaglio dei carabinieri di Como.

E' il secondo incidente nella zona nel giro di due giorni: a pochi chilometri di distanza, a Nesso sulla provinciale 44, domenica 27 maggio un incidente stradale aveva visto coinvolto un gruppo di ciclisti. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni, è caduto in una scarpata riportando ferite serie.