Grandate, investita davanti all’Iper: ferita una donna di 65 anni

Una donna di 65 anni è stata investita da un'auto nel pomeriggio di martedì 13 marzo 2018 a Grandate, sulla strada statale dei Giovi, proprio davanti al centro commerciale Iper.

L'incidente poco prima delle 17.30. Secondo quanto si è potuto apprendere, dalle primissime ricostruzioni pare che la donna stesse attraversando la trafficata arteria quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stata travolta da un'auto che viaggiava in direzione di Milano. In un primo momento si è temuto il peggio tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto sono intervenuti l'automedica proveniente da Como e la croce rossa di Grandate. Allertati anche i carabinieri di Cantù cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'investimento. La 65enne è stata soccorsa e portata in codice giallo all'ospedale per accertamenti.

Si tratta dell'ennesimo incidente sempre nella stessa zona: l'ultimo solo pochi giorni fa, il 6 marzo 2018, in cui rimasero ferite due persone.