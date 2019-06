Incidente a Dongo, auto ribaltata in galleria: donna ferita

Incidente stradale a Dongo nella galleria Breva nella prima mattina di martedì 11 giugno 2019: lo schianto sulla Regina, la statale 340, verso le 7. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una delle due ha terminato la corsa ribaltata su un fianco, come si vede nelle foto di Simone Quadroni.



Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha prestato le prime cure agli automobilisti coinvolti, portando poi in ospedale a Gravedona una donna di 46 anni. Le sue condizioni non sono gravi.

Intervenuti anche i carabinieri di Menaggio per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre ai mezzi del soccorso stradale per rimuovere le vetture e mettere in sicurezza la carreggiata.

Ripercussioni per il traffico, con la viabilità deviata sulla vecchia ss340.