Incidente a Dongo tra un'auto e un camion dei rifiuti

Incidente tra un'auto e un camion dei rifiuti a Dongo, nella mattinata di sabato 24 agosto 2019.

Lo scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuto poco prima delle ore 8.30 in via Statale. I danni maggiori li ha subiti l'autovettura, una Panda con a bordo un uomo di 91 anni. L'uomo, subito soccorso da un'ambulanza del Lariosoccorso Dongo, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona.