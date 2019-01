Incidente a Dongo: un ferito nella notte

Incidente a Dongo nella notte. Intorno alle ore 2.30 lungo la statale Regiona un'auto si è schiantata contro un muro. A bordo c'erano cinque giovani. Uno di loro è rimasto ferito in modo piuttosto grave anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo e un'automedica. Il giovane ferito è stato trasportato all'ospedale di Gravedona. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente e hanno aiutato gli uomini del 118 a soccorrere le persone coinvolte nell'incidente.