Incidente a Cucciago tra auto e furgone: code in via Val Mulini

Incidente stradale nella mattina di lunedì 28 gennaio 2019 a Cucciago, in via Val Mulini. Coinvolte un'auto e un mezzo pesante, un furgone, finiti contro il guard rail. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per rimettere in sicurezza i mezzi e la carreggiata, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi stradali e della gestione del traffico, rallentato per permettere la rimozione dei mezzi. Non si segnalano feriti.