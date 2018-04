Incidente frontale a Cucciago: 3 feriti, grave una donna

Grave incidente nella mattina di giovedì 12 aprile 2018 a Cucciago, sulla provinciale 28, all'altezza della deviazione per Navedano. Tre persone ferite, di cui una donna in maniera grave.

Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto frontale è avvenuto intorno alle 9.30. Due le vetture coinvolte, una Fiat Punto e una Toyota Yaris. Tre le persone coinvolte: secondo le prime informazioni raccolte, una donna di 43 anni avrebbe riportato le conseguenze più serie ed è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e portata in ospedale in codice rosso. Socorse in codice verde le altre due persone a bordo delle auto, due uomini di 63 e 72 anni.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, da Fino Mornasco e Grandate, e due automediche da Como, oltre ai carabinieri di Cantù per i rilievi e regolare la viabilità. Il traffico è stato infatti momentaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso.