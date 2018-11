Incidente a Cremia, ferita una ragazza e due uomini

Incidente a Cremia, lungo la SS340 - statale Regina - intorno alle 8.30. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Forse all'origine dell'incidente potrebbe esserci il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia.

A bordo delle due vetture c'erano una ragazza di 23 anni e due uomini di 58 e 63 anni.

I tre feriti sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa di Menaggio e del Lariosoccorso di Dongo, oltre che da un'automedica.

Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada sul quale si sono verificati inevitabilmente alcuni disagi e rallentamenti. Nessuno dei feriti dovrebbe essere in pericolo di vita.