Incidente a Corrido: grave motociclista di 26 anni

Incidente a Corrido nella mattina del 20 maggio 2018. Un motociclista di 26 anni è rimasto coinvolto in una caduta dalla moto mentre percorreva via Val Rezzo (Provinciale 11) intorno alle ore 7 del mattino. Il giovane è apparso subito grave. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza e un'automedica. Ma le condizioni del motociclista hanno destato la preoccupazione dei soccorritori tanto da richiedere anche l'intervento dell'elicottero del 118. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Milano. Il motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni, ma dalle prime informazioni sembra che, nonostante le serie ferite e lesioni, non sia in pericolo di vita.