Grave incidente nella notte a Corrido: feriti 5 ragazzi

Incidente all'una di notte del 14 settembre 2019 a Corrido in via Carlazzo: due auto con a bordo cinque giovani si sono scontrate. I ragazzi sono rimasti tutti feriti, alcuni in modopiuttosto serio. Due di loro sono rimasti intrappolati nell'abitacolo della vettura e sono stati liberati dai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: due elicotteri da Como e Brescia e cinque ambulanze. I feriti sono quattro ragazzi di 19, 25, 26 e 27 anni e una ragazza di 22 anni. Sono stati trasportati agli ospedali di Gravedona, Menaggio, San Fermo della Battaglia e Lecco.