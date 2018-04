Incidente a Como, auto ribaltata: 2 feriti gravi, caos traffico a Villa Olmo

Incidente nel pomeriggio di venerdì 27 aprile 2018 a Como in largo Spluga, il tratto di strada al termine di via Borgovico nuova, in direzione di Cernobbio, proprio in corrispondenza della svolta per Villa Olmo.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate intorno alle 15.30. Secondo le prime informazioni, dopo l'urto una delle due vetture si è cappottata facendo un giro completo su se stessa per poi finire la sua corsa sul marciapiede a bordo strada, atterrando sulle ruote in posizione di partenza. Due le persone ferite. Un uomo di 62 anni e una persona di 36, di cui al momento non si sa se sia uomo o donna.



Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi allertati in codice rosso: in largo Spluga sono arrivate ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale e rimuovere le vetture. Qui il video dei soccorsi.

Intevenuta anche la polizia locale per i rilievi e per dirigere il traffico, rimasto fortemente rallentato a causa delle operazioni di soccorso.

I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo, dunque le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.