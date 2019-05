Como, si schianta contro un albero: uomo estratto vivo dalle lamiere

Un uomo di 39 anni è rimasto ferito in modo grave durante la notte dopo un incidente in viale Giulio Cesare a Como. L'uomo si è schiantato contro un albero. A causa del violento urto parte della macchina si è accartocciata e l'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo senza riuscire ad uscire. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L'uomo è stato estratto ancora vivio ed è stato consegnato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.