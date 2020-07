Ciclista investita in via Paoli a Como: è grave

Grave incidente a Como in via Pasquale Paoli poco prima di mezzogiorno del 15 luglio 2020: coinvolte due donne che viaggiavano rispettivamente a bordo di un'auto e in sella a una bicicletta. Ad avere la peggio è stata la ciclista che è stata soccorsa d'urgenza d un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e da un'automedica. La ciclista, 48enne residente a Como, è stata trasporttaa in codice rosso all'ospedle Sant'nna di San Fermo della Battaglia dove si trova in prognosi riservata.

Meno grave la donna, 26enne di Como, che era al volante dell'auto, anch'essa trasportata all'ospedale Sant'Anna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per metrtere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. L'auto fuori controllo è andata a sbattere contro un muro a bordo strada e lo ha distrutto. Notevoli i disagi al traffico.

