Como, incidente in via dei Partigiani: caos traffico

Traffico paralizzato in via dei Partigiani a Como e nelle vie limitrofe per un incidente stradale avvenuto nella mattina di mercoledì 26 giugno 2019 all'incrocio con via Lega Insurrezionale: secondo le prime informazioni sarebbero tre i mezzi coinvolti, due vetture e un mezzo pesante. Nessuna conseguenza per gli automobilisti tanto che non è neppure stata chiamata l'ambulanza, ma pesanti ripercussioni sulla viabilità di una zona delicata, con gli accessi all'ospedale Valduce, con una lunga coda di auto rimasta ferma per diverso tempo, come si vede nella fotogallery.