Incidente a Como in via Paoli nella notte, uomo ferito nell'auto ribaltata

Incidente stradale nella notte a Como via Paoli. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata: è successo poco prima delle 3 di mercoledì 3 luglio 2019. Ferito un 49enne. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e la strada. Il conducente era già fuori dall'abitacolo al loro arrivo ed è stato affidato alle cure del personale del 118 arrivato con un'ambulanza da Grandate. E' stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Rilievi affidati ai carabinieri.