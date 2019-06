Como, incidente in via Paoli: traffico in tilt

Incidente in via Pasquale Paoli poco dopo le ore 15. Un'auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista è rimasto ferito in modo piuttosto serio anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto è accorsa un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate per soccorrere il ferito e trasportarlo all'ospedale Sant'Anna di di San Fermo della Battaglia. L'incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità: code in entrambi sensi di marcia in via Paoli.