Incidente a Como, bus contro auto in piazza San Rocco: caos traffico in Napoleona

Incidente tra una macchina e un autobus di linea nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio 2018 poco dopo le 16.30 in piazza San Rocco a Como. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Como, un'auto proveniente da Camerlata, in discesa lungo la Napoleona, si è scontrata contro un autobus che invece saliva da via Milano, come si vede nella foto. Lo scontro proprio all'incrocio tra le due vie. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave: soccorsa dalla croce azzurra di Como una donna di 54 anni, trasportata in codice verde all'ospedale Valduce per accertamenti.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: per permettere i soccorsi infatti si sono create lunghe code sulla Napoleona con il serpentone di auto che arrivava fino al vecchio Sant'Anna.

In questo video, girato da un lettore di Quicomo, il momento dell'arrivo dei soccorsi.