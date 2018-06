Incidente a Como, scontro tra auto e moto in via Italia Libera: un ferito grave

Incidente stradale in via Italia Libera a Como nella mattina di domenica 3 giugno 2018: per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate intorno alle 10.

La peggio è toccata al motociclista, un uomo di 28 anni. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica allertate in codice rosso dal momento che le condizioni del ferito sembravano molto gravi. Il personale medico ha prestato le prime cure, poi il 28enne è stato portato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Sul posto per i rilievi la polizia locale di Como.